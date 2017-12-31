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Tartıştığı garsonu vuran Iraklıya sokak ortasında dayak

Fatih'te bir kafenin garsonunu vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

Tartıştığı garsonu vuran Iraklıya sokak ortasında dayak

31 Aralık 2017 14:14
Tartıştığı garsonu vuran Iraklıya sokak ortasında dayak - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te tartıştığı kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu bir şahıs, kaçmaya çalışırken kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalandı. Garsonlar, kaçmaya çalışan şahsı sopalarla ölümüne dövdüler. Dayağın ardından şahıs ilk tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hem dayak atan kafe çalışanları hem de Iraklı Muhammed Kemal M.'nin sorgularının ardından serbest kaldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde garsonların yakalayarak yere yatırdığı şahsı sapolarla dövdüğü görülüyor. Defalarca vücuduna sopa darbesi alan adam ise bir süre sonra hareketsiz halde yerde duruyor. 

Mehmet Altunışık

 

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