Tartıştığı proje müdürünü öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, devam eden inşaatın taşeron firma sahibi Abdullah D.'nin (45) sözleşmesi feshedildi. İnşaat alanına gelen Abdullah D., bilinmeyen bir nedenden dolayı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu (48) ile tartıştı. Üzerinde taşıdığı tabanca ile Yazıcıoğlu'na ateş eden Abdullah D., bir çalışana ait olduğu belirlenen otomobille kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, proje müdürünün öldüğünü anladı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik ekipleri, kaçan şüpheli Abdullah D.'yi yakalama çalışmaları başlattı. Şüpheli şahıs, Eskişehir-Kütahya karayolunda suçu işlediği silahla birlikte yakalandı. Zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.