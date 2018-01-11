Taşeron başvurularında son gün

Yüzbinlerce taşeron işçinin kadroya geçişi için başvurular bugün sona eriyor. Yıllardır kadro bekleyen işçiler, başvurularını son güne bırakmazken, tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, 2 Nisan’da kadrolu çalışan olacak. Öte yandan başvuruların birçok kurumda son güne bırakmadığı görüldü.

Taşeron işçilerin kadroya başvurusu için verilen yasal süre bugün sona eriyor. Farklı kurumlarda taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçiş için evraklarını tamamladı. Evraklarını teslim eden vatandaşlar için ikinci aşama yazılı sınav olacak. Sınavda başarılı olup güvenlik soruşturmasında engele takılmayan adaylar, 2 Nisan’da kadrolu çalışan olacak. İşçiler kadroya geçtiklerinde hem çalışma şartları iyileşecek, hem hakları korunacak. Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin taşeron çalışan da başvurularını tamamladı. Belediye çalışanları başvuru evraklarını çalıştıkları birimlere teslim etti.

"Taşeron ülkemizin kanayan bir yarasıydı"

Başvuruların son güne bırakılmadığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, sürecin işleyişi ile ilgili bilgi verdi. Şencan, "Taşeron ülkemizin kanayan bir yarasıydı. İş güvenceleri yok, maaşlarında bir standart yok, farklı farklı şirketlerde çalışıyorlar. Bunlar artık tümü kamu çalışanları olacak. Belediyelerde olanlar ise belediyelerin şirketlerinin çalışanı olacak. Şirketi olmayan belediyeler ise yeni şirket kuracaklar. Hepsi bir çatı altında, belediye çatısı altında ve tüm hakları daha ciddi olarak ele alınacak. Bunun sendika ayağından, her şekilde eşit ücret olmasına kadar, işten çıkarılmalarıyla ilgili düzenlemeler de yapılacak" dedi.

"Personelimiz hızlı davrandı, son güne bırakmadılar başvurularını"

Belediye personelinin başvurularını tamamladığını söyleyen Başkan Yardımcısı Şencan," Küçükçekmece Belediye'mizde tahmini başvuru, 2 bin 254 kişi ama bunların bazıları emekliliği hak etmiş olanlar var. Biraz sayı düşebilir. Personelimiz hızlı davrandı, son güne bırakmadılar başvurularını. Ülkemizde hep son güne bırakma alışkanlığı vardır, bir yığılma olur. Bugün itibarıyla çok az sayıda başvuru yapıldı. Dolayısıyla biz bu süreci sorunsuz bir şekilde atlattık. Bu akşam İtibariyle başvurular bitiyor. 2 Nisan’a kadar bir süreç var" diye konuştu.

"Çalışmalar tüm Türkiye genelinde uyumlu bir şekilde yürüyecek"

Belediyelerin farklı kadro uygulamalarının önüne geçilmesi için bir çalışma başlatıldığını sözlerine ekleyen Şencan şunları söyledi;" Bazı tereddütler var, vatandaşlar soruyor ama. Hükumetimiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Yarın bir toplantı olacak. İstanbul Valiliği nezdinde, Belediyeler arasında farklı farklı uygulamalar olmaması açısından. Bir uyum için toplantı yapılacak. Vatandaşlarımız endişeli olmasınlar. Bizim belediyemizde de komisyon oluştu. Çalışmalar tüm Türkiye genelinde uyumlu bir şekilde yürüyecek."

Taşeron çalışanlar başvurularını tamamladı

Başvuru için evraklarını teslim eden belediye çalışanı Refik Sölün,”Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışıyorum. Evraklarımızı teslim etmeye geldik. Epeydir beklediğimiz bir durumdu. Evraklarımız içinde başvuru formu, sulh sözleşmesi, güvenlikle alakalı güvenlik soruşturması var. Buna benzer evraklar var. Yaklaşık 2 yıldır beklediğimiz bir süreçti. Sonunda sonuçlandı , mutluyuz” dedi

4 Yıldır Küçükçekmece Belediyesi’nde çalıştığını söyleyen Elçin Erdoğan, “ Bu süreci bekliyorduk. Gayet memnunuz çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Fatih Uygur isimli çalışan ise,”Yaklaşık 3 buçuk yıldır Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışıyorum. Beklediğimiz kadro süreci neticelendi. Evraklarımızı istediler bizden. Yaklaşık 2 gün süren bir evrak hazırlama temposuyla uğraştık.Hepsini toparladık ve bugün son gün. Teslim etmemiz gerekiyor. Üç aylık bir süreç olduğu söylendi bize” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa - Hülya Keklik

