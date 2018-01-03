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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı...

Belediyelerde 400 bin ve kamuda 450 bin işçinin yapılan düzenlemenin ardından kadroya geçişleri için başvurular başlarken, Kayseri'de de taşeron işçiler başvuru noktalarına akın etti.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı...

03 Ocak 2018 15:45

Taşerona kadro uygulaması, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurularıyla resmen başladı. Kentte de taşeron işçiler, başvurularını yapmak için başvuru noktalarına akın etti. Başvuruda bulunmak için sıra bekleyen vatandaşlar, yasayı çok beklediklerini ve Allah'ın bunu kendilerine nasip ettiğini söyledi.
11 Ocak’ta sona erecek başvuruların ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, ‘ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ şeklinde devam edecek. Hak sahipleri, 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. 

Turan Bulut

 

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