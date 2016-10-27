Edinilen bilgilere göre kaza Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Savaş Ş.(20) yönetimindeki traktör baraj yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda taşlık alana yuvarlandı.

Yuvarlanan traktörde bulunan D.K.(18) ve sürücü Savaş Ş.(20) kazada yaralandı. Kazayı gören köylüler hemen olayı 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıları kaza yerinden Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Ş.(20) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. D.K(18)’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.