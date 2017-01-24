Diğer
Kategoriler

Tatbikat nefes kesti

Kütahya’da İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, ’Arama Kurtarma Doğal Afet Olaylarına Müdahale ve Kış Tatbikatı’ düzenlendi.

Tatbikat nefes kesti

24 Ocak 2017 12:12
Tatbikat nefes kesti - Tıkla İzle

İl Jandarma Komutanlığı eğitim alanında düzenlenen tatbikat için toplanan arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği ormanda kaybolan ve bir çukura düşen vatandaşı bulmak için çalışma yaptı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, uzman ekiplerce bulunan yaralı vatandaş mahsur kaldığı yerden çıkarılarak kar aracıyla ambulansa götürüldü.

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, komutanlık koordinasyonuyla icra edilen tatbikata jandarma asayiş timleri, AFAD, UMKE, belediye ve il özel idaresi uzman ekiplerinin katıldığını söyledi.

Uğur, "Tatbikat kapsamında Kütahya ili genelinde yoğun kış ve doğa şartlarında meydana gelen veya gelebilecek kaybolma ve yardım taleplerine en kısa sürede doğru müdahale tekniklerinin personele öğretilmesi ve bilinçlendirilmesi ile vatandaşa yönelik arama-kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, ilgili kuruluşların koordine ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir” dedi.

"TEMENNİMİZ SİZLERE HİÇ GÖREV ÇIKMAMASI"

Tatbikatın, koordinasyon halinde yapılan arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini arttırması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Her kurum ve kuruluşun hem personel hem de araç gereç olarak sahip olduğu imkanların toplamı Kütahya’nın bu konudaki gücüdür. Dolayısıyla bizler, hiç istemediğimiz bu tür olaylarda bu gücün farkında olmalıyız. Diğer kuruluşların da birbirlerinin hangi imkana sahip olduğu konusunda fikir sahibi olmaları lazım. Bu tatbikatlar önemli; hem gücümüzü bilmek, hem de birlikte hareket edip ihtiyacı olan vatandaşa en kısa sürede ulaşmak için sizin gayretinize ihtiyacımız var. Kurtarma faaliyetiniz esnasında kullanılan AFAD’a ait özel donanımlı kurtarma aracı 8x8 amfibik 81 ilimize verilen ve çok önemli manevra kabiliyetine sahip, karda, suda yürüyebilen bir araç. Çok kısa süre olmasına rağmen ülkede 46 olaya müdahalesini ve yaklaşık 80 vatandaşımızı kurtardığını biliyoruz. 8x8 amfibik araç sayesinde gidemediğimiz yerlere talep ettiğimiz helikopter sayısı yüzde 80 oranında azaldı. Bu hepimizin gücü. Buradaki imkanlar yalnızca bir kuruluşa ait değil, bizim toplam imkanlarımız. Amacımız devlet olmanın gereği olarak yaralı veya kurtarılmayı bekleyen vatandaşa en kısa sürede ulaşmak, bunu da ortak hareket ederek yapacağız. Temennimiz sizlere hiç görev çıkmaması ancak bu sizin birlik içerisinde yürüttüğünüz faaliyetlere, çalışmanıza engel bir durum değil. Burada birbirinizi tanıyıp güvenerek çalışmanız lazım” diye konuştu.

Hüseyin Efe 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!