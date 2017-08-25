Tatilcilerin feribot çilesi başladı

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde başlayan arabalı feribot kuyruğu, Demircioğlu Caddesi boyunca devam ediyor. Bayram tatilini izinleriyle birleştiren vatandaşlar, Gökçeada ve Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlikleri gidebilmek için feribot kuyruğunda bekliyorlar.

Ayrıca, bugün mesai bitimi sonrası başlayacak olan 10 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Akdeniz ve Ege'ye gidecek tatilcilerin Marmara ve Trakya bölgesinden gelmesiyle birlikte; Gelibolu, Eceabat, Kilitbahir ve Çanakkale'de feribot yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Feribot seferleri, doldur boşalt sistemiyle çalışmaya devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce

