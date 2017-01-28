Berko İlaç ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde basına duyuruldu. Galada Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu 'Berfu'nun Rüyası'nın gösterimi gerçekleştirildi.

İlaç firması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu 'Berfu’nun Rüyası'nı, 2016-2017 tiyatro sezonunda okullarda öğrencilerle buluşturuyor. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya ve tiyatro gösterimine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 dakika süren tiyatro oyununu, minik tiyatroseverler ve aileleri ilgiyle izledi. Gönüllerince eğlenen ve kahkahaya boğulan çocuklar, sorulan sorulara hep birlikte cevap verdi. Tiyatro bitiminde çocuklara hediye dağıtıldı.

Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, sanat gelişimine aracı olmak ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında toplum bilinci oluşturmak amacıyla üç sezondur minik tiyatroseverler ve aileleri ile ücretsiz buluşan tiyatro oyunu, İstanbul'da 10 ilçede belirlenen ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullarda da sahnelenecek. Oyun, İstanbul'da özellikle göç alan ilçelerde 3-9 yaş arası çocuklara ulaşacak.

"Hala ilk günkü gibi heyecanımızı koruyoruz"

Çok keyifli bir gösterim olduğunu dile getiren Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, "Çocuklar ve biz çok mutlu ayrıldık. Üçüncü sezonumuza devam ediyoruz. Hala ilk günkü gibi heyecanımızı koruyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir işbirliği yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz. İşbirliği kapsamında 10 ilçedeki okullarda 20 oyun oynayacağız" şeklinde konuştu.

"2017-2018 tiyatro sezonundaki hedefimiz Türkiye turnesi ile bütün Anadolu'daki çocuklara ulaşmak"

Berko Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Yeşil Mavi, "2015 mart ayında 'Berfu'nun Rüyası' isimli tiyatro oyunu ile bir yolculuğa çıktık. Ücretsiz olarak birçok sahne ve okulda oyunumuzu sergiledik. Üç sezondur minikler ve tiyatro severlerle buluşuyoruz. Çocuklara tiyatroyu tanıtıyoruz, sevdiriyoruz ve sağlıklı beslenme ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. 2017-2018 tiyatro sezonundaki hedefimiz; Türkiye turnesi ile bütün Anadolu'daki çocuklara ulaşmak. Bize ulaşmak isteyenler, ilaç firmasının web sitesini ziyaret edebilirler. Oyunumuzu ücretsiz olarak sergiliyoruz" dedi.

"Sanata ve topluma katkı sağlıyor"

Şimdiye kadar 30 ayrı sahnede toplam 55 oyun olarak sahnelenen tiyatro oyunu, çocuklara ve ailelerine ücretsiz olarak ulaşmaya devam ediyor. İlk olarak seyircisiyle 2014-2015 tiyatro sezonunda buluşan tiyatronun ilk oyunu 'Berfu’nun Rüyası', Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde oynanıyor. Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı oyunun tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Mukaddes Kurmuş, Gamze Özyol ve Cihan Ayhan rol alıyor.

Çocuk Tiyatrosu’na uluslararası ödül

2016 yılında Junior Chamber International'ın (JCI) 2016’da ikincisini düzenlediği 'Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (ICSR)' kapsamında Berko Çocuk Tiyatrosu, 'Kültür ve Sanat' kategorisinde ödüle layık görüldü.

