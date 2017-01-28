Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » Tatili fırsat bilen çocuklardan, 'Berfu'nun Rüyası' isimli tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Tatili fırsat bilen çocuklardan, 'Berfu'nun Rüyası' isimli tiyatro gösterisine yoğun ilgi

İstanbul'da yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, Berko İlaç ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 'Berfu'nun Rüyası' isimli tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösteriyor.

Tatili fırsat bilen çocuklardan, Berfunun Rüyası isimli tiyatro gösterisine yoğun ilgi

28 Ocak 2017 16:27

Berko İlaç ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde basına duyuruldu. Galada Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu 'Berfu'nun Rüyası'nın gösterimi gerçekleştirildi.
İlaç firması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu 'Berfu’nun Rüyası'nı, 2016-2017 tiyatro sezonunda okullarda öğrencilerle buluşturuyor. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya ve tiyatro gösterimine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 dakika süren tiyatro oyununu, minik tiyatroseverler ve aileleri ilgiyle izledi. Gönüllerince eğlenen ve kahkahaya boğulan çocuklar, sorulan sorulara hep birlikte cevap verdi. Tiyatro bitiminde çocuklara hediye dağıtıldı.
Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, sanat gelişimine aracı olmak ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında toplum bilinci oluşturmak amacıyla üç sezondur minik tiyatroseverler ve aileleri ile ücretsiz buluşan tiyatro oyunu, İstanbul'da 10 ilçede belirlenen ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullarda da sahnelenecek. Oyun, İstanbul'da özellikle göç alan ilçelerde 3-9 yaş arası çocuklara ulaşacak.

"Hala ilk günkü gibi heyecanımızı koruyoruz"
Çok keyifli bir gösterim olduğunu dile getiren Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, "Çocuklar ve biz çok mutlu ayrıldık. Üçüncü sezonumuza devam ediyoruz. Hala ilk günkü gibi heyecanımızı koruyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir işbirliği yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz. İşbirliği kapsamında 10 ilçedeki okullarda 20 oyun oynayacağız" şeklinde konuştu.

"2017-2018 tiyatro sezonundaki hedefimiz Türkiye turnesi ile bütün Anadolu'daki çocuklara ulaşmak"
Berko Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Yeşil Mavi, "2015 mart ayında 'Berfu'nun Rüyası' isimli tiyatro oyunu ile bir yolculuğa çıktık. Ücretsiz olarak birçok sahne ve okulda oyunumuzu sergiledik. Üç sezondur minikler ve tiyatro severlerle buluşuyoruz. Çocuklara tiyatroyu tanıtıyoruz, sevdiriyoruz ve sağlıklı beslenme ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. 2017-2018 tiyatro sezonundaki hedefimiz; Türkiye turnesi ile bütün Anadolu'daki çocuklara ulaşmak. Bize ulaşmak isteyenler, ilaç firmasının web sitesini ziyaret edebilirler. Oyunumuzu ücretsiz olarak sergiliyoruz" dedi.

"Sanata ve topluma katkı sağlıyor"
Şimdiye kadar 30 ayrı sahnede toplam 55 oyun olarak sahnelenen tiyatro oyunu, çocuklara ve ailelerine ücretsiz olarak ulaşmaya devam ediyor. İlk olarak seyircisiyle 2014-2015 tiyatro sezonunda buluşan tiyatronun ilk oyunu 'Berfu’nun Rüyası', Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde oynanıyor. Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı oyunun tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Mukaddes Kurmuş, Gamze Özyol ve Cihan Ayhan rol alıyor.

Çocuk Tiyatrosu’na uluslararası ödül
2016 yılında Junior Chamber International'ın (JCI) 2016’da ikincisini düzenlediği 'Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (ICSR)' kapsamında Berko Çocuk Tiyatrosu, 'Kültür ve Sanat' kategorisinde ödüle layık görüldü.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!