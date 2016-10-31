Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Musul ve Kerkük’te Türkmenlerin ve diğer halkların uğradığı zulme dikkat çekmek için 17 ilde imza kampanyası başlattı. Sümbüllü Bahçe Konağı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Bugün Ortadoğu'da tarihi tekerrür ettirebilmek hayali ile yeni bir haçlı savaşı yürütülmekte. Bölgedeki demokratik yapı ile ülke sınırları değiştirmeye çalışılmaktadır. Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında hayali ve hesabı olan sözde büyük güçlerle onların irili ufaklı işbirlikçilerinin öncelikli hedefi, bu bölgedeki bütün Türklerdir. Ülkemiz içinde de başka başka senaryolarla sahnelenmeye çalışılan bu tehlikeli oyunlarla bu gerçek aşikar hale gelmiştir. Suriye ve Irak coğrafyasında hayata geçirilmeye çalışılan projelerin en büyük mağduru Kerkük, Musul ve Bayır Bucak Türkmenleri başta olmak üzere, bölgedeki bütün mazlum halktır" şeklinde konuştu.

“Halep’de Türkmen nüfusunu üçüncü sıraya indirmek istiyorlar”

Halep’te 500 bin Türkmen yaşadığına dikkat çeken İrfan Tatlıoğlu, “Türkmen nüfusu birinci sırada. Onu üçüncü sıraya indirip, Halep üzerindeki Türkmenlerin varlığını yok saymak istiyorlar. O bölgede bulunan petrol için ne kadar insan ölürse ölsün batının hiç umurunda değil. Ölen Ortadoğu’nun insanı diyorlar. Müslüman ve Hıristiyan olması umurlarında değil. Mühim olan o bölgedeki petrol diye bakıyorlar. 4 gün önce bir okulu bombaladılar. Küçücük bedenleri toprağın altına gömdüler. İnsanlığını kaybetmiş vahşi bir dünya ile boğuşuyoruz. Halep 2 bin yıllık Türk yurdu. Ankara, Bursa ve İstanbul Türk olmadan Halep Türk’tü. Bugün Halep sizin değil gibi bir mesaj vermek istiyorlar. Kerkük, Musul, Telafer ve Çobanbey, oraları gördük. Oradaki insanlar Türk insanını gördükleri zaman öpüp baş tacı yapıyorlar. Askerlerimiz Peşmerge kuvvetleriyle savaşıyor. Biz Peşmerge'ye ne zaman güvensek, illa bir sıkıntı çıkıyor. Peşmerge kuvvetleriyle beraber Kerkük’e girildi, ama PKK da girdi. PKK Kerkük’teki Türkmenleri tek tek öldürmeye başladı. Çünkü hesap büyük. Bunlar sadece taşeron. O bölgedeki Türkmen nüfusunu üçüncü sıraya itmek istiyorlar. Durum iyiye gidiyor. Devletimiz oradaki politikayı şu anda çok iyi götürüyor. Her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti olarak herkese kafa tutabiliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

"HDP'lileri sokmuyorlar"

Doğuda halkın HDP'lilere karşı büyük öfke duyduğunu ifade eden Tatlıoğlu, "Doğuda ve güneydoğuda kendilerini Kürt zanneden ve özellikle milliyetçilik aşılanmaya çalışılan halkımızın yaşadığı pek çok bölgeyi taradık. Kendilerinin Türkmen olduklarını söyledik. Daha önce PKK’ya davul zurnayla asker gönderen bölgeler, şimdi bir tane HDP’li milletvekili ve taraftarı bile bulundukları bölgeye sokmuyorlar. Biz bunu başarabildik. Urfa valisinin bir programda söyleşisini izleyerek Şanlıurfa'ya gittik. Orada Suriye ile yurt dışı ilişkilerimiz oldu. Dünyanın bütün basını, Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarını öldürüyor diye haber yaparken, biz işin doğrusunu yaymaya çalıştık. Uluslararası arenada Türkiye’yi bitirmek ve küçük düşürmek için her şeyi yapanlara durun dedik. Hatay Yayladağı’na, Bayır Bucak Türkmenlerinin yanına gittik. Türkiye’den giden bazı erzakları ve malları orada PKK’ya satan, parayı da İsviçre bankalarına yatıran insanlarla karşılaştık. Biz kurduğumuz ilişkilerle oraya giden yardımların doğru yerlere ulaşmasını sağladık” dedi.

BURAK TÜRKER-İHSAN ALTIKARDEŞ