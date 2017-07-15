Tatlıses'ten Erdoğan'a övgü dolu sözler

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de "Bizde böyle bir lider varken Türkiye'ye kimse bir şey yapamaz dedi."

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜRK MİLLETİNDİR"

İmparator lakaplı şarkıcı, 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmak için paylaştığı videoda "Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletindir." dedi. Videonun altına da şu notu düştü: "Hain darbe girişimini engelleyerek, tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. Bu millet öyle büyük bir millet ki; ülkesini darbeye, teröre yedirmedi ve asla da yedirmeyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. 15 Temmuz'da yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle ve sonsuz bir minnetle anıyorum... Bu vesileyle darbeye karşı ülkemizi savunan, darbenin karşısında dimdik durarak, demokrasi mücadelesi veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve o gün sokağa çıkan tüm halkımıza, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde bu lider, bu millet varken güçlü Türkiye'nin önünde kimse duramaz!"