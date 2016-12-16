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Tatvan'da hasta yakınları doktoru darp etti

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan uzman doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Tatvanda hasta yakınları doktoru darp etti

16 Aralık 2016 00:44

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adresi Tatvan oldu. Tatvan Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Emre Ertürk, hastaneye acil olarak getirilen ve uzun süre müdahale edilmesine rağmen kurtarılamayan 68 yaşındaki hasta A.D.'nin yakınları tarafından darp edildi. Darp olayından sonra doktor iş göremez raporu alırken, olaya karışan bir kişi ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekim Yardımcısı Erdinç Eren, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Darp edilen uzman doktorun gece gündüz demeden hayat kurtarmak için aralıksız çalıştığını belirten Eren, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu;

“Hasta, kalp krizi sebebiyle hastanemize getirildi ve hemen yoğun bakıma alındı. Yapılan işlemlerin ardından anjiyografi yapılması planlandı. Fakat, 68 yaşındaki Abdulbaki Demirkol yoğun bakımda ani olarak fenalaştı. Yaklaşık bir saat süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve Demirkol’un yakınları o anda yoğun bakıma girerek alanında uzman olan doktor arkadaşımıza saldırdı. Tehdit ve hakaretlerin ardından darp edilen Kardiyoloji Uzmanı Emre Ertürk diğer sağlık çalışanları tarafından hemen acil servise alındı ve ilk müdahaleleri acil serviste yapıldı. Şiddetli darp sonrası yüz ve kafa bölgesinden darp alan doktor arkadaşımıza iş göremez raporu verildi. Hastanede gece gündüz, yaz kış demeden acil hastalara müdahale ederek çok sayıda kalp krizi hastasına başarılı bir şekilde anjiyografi uygulayan ve hayat kurtaran uzman doktor arkadaşımız başta olmak üzere diğer sağlık çalışanlarımıza yapılan hakaret, küfür, tehdit, darp ve şiddeti kabul etmiyoruz ve yapanları kınıyoruz.”
Darp edilen uzman doktor Ertürk’ün tedavisinin devam ettiği, darp olayına karışan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Etiketler: Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, doktor Kardiyoloji Uzmanı Emre Ertürk, hasta yakınları tarafından darp edildi, Hastane Başhekim Yardımcısı Erdinç Eren


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