Diğer
Kategoriler

Tatvan'da iki patlayıcı imha edildi

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Tatvan kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında iki adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Tatvanda iki patlayıcı imha edildi

22 Ekim 2016 14:47

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Tatvan ilçesi Tokaçlı bölgesinde Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin GÜL-1 operasyonuna devam edildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde 21 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi aramasında farklı noktalarda 2 adet basma düzenekli EYP tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu EYP’ler cumhuriyet savcısının talimatıyla 21 Ekim 2016 tarihinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!