Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Tatvan ilçesi Tokaçlı bölgesinde Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin GÜL-1 operasyonuna devam edildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde 21 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi aramasında farklı noktalarda 2 adet basma düzenekli EYP tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu EYP’ler cumhuriyet savcısının talimatıyla 21 Ekim 2016 tarihinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.