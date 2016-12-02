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Tatvan'da kara kış

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının yerini tipi ve fırtınaya bırakmasıyla adeta hayat durma noktasına geldi.

Tatvanda kara kış

02 Aralık 2016 17:03

Tatvan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren tipi ve fırtına, özellikle Rahva bölgesinde araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tipi ve fırtınaya sisin eklenmesiyle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Tatvan Devlet Hastanesinden çıkan vatandaşlar ve hastalarda tipi ve fırtınadan etkilenerek zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Hakan Okay

Etiketler: Bitlis, Tatvan


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