Tatvan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren tipi ve fırtına, özellikle Rahva bölgesinde araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tipi ve fırtınaya sisin eklenmesiyle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Tatvan Devlet Hastanesinden çıkan vatandaşlar ve hastalarda tipi ve fırtınadan etkilenerek zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Hakan Okay