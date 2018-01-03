Tatvan’da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada av tüfeği ile kavgaya karışanların üzerine rastgele ateş açılması soncunu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelerde tedavi altına alınırken, polis olaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi elindeki av tüfeği ile yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.