Tatvan’da tekstil sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen toplantıda, tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerle bir araya gelen TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, sorun ve sıkıntıları dinledi. Toplantıda belirlenen sorunların çözümü noktasında üyelerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Dağdağan, belirlenen sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Özellikle tekstil sektörünün ilçede büyük bir istihdam alanı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Dağdağan, bu sektörde yaşanan sorun ve sıkıntıların takipçisi olacaklarını ifade ederek, sorunların çözümü için ilgili ve gerekli görüşmelerin ivedilikle yapılacağını sözlerine ekledi.

Hakan Okay