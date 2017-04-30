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Tavuk eti kanatlandı

Havaların ısınması ve mangal sezonunun başlamasıyla tavuk fiyatlarına yüzde 50 civarında zam geldi.

Tavuk eti kanatlandı

30 Nisan 2017 09:50

Resmi verilere göre Türkiye'de yıllık 2 milyon ton tavuk eti tüketiliyor. Kişi başı tavuk eti tüketimi ise 25 kilo civarında. Özellikle tavuk kanadı, havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonunu açıp mesire alanlarına akın eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Hafta sonlarını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu mesire alanlarında mangal başında alıyor. Talep yoğunluğundan dolayı kısa bir süre öncesine kadar kilosu 10-12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu 17 liraya yükseldi.

Şehrin stresinden, boğucu havasından kaçıp hem serinlemek hem de mangal keyfi yaşamak isteyenlere tavuk etinden kötü haber var. Beklenilen oldu, bu sene de mangal sezonu öncesi et fiyatları zamlandı. Hem mangal sezonunun başlaması hem de ramazan ayının yaklaşmasıyla beyaz et fiyatlarında belirgin oranlarda zam yapıldığı ortaya çıktı. Geçen haftaya kadar kilosu 10-12 liradan satılan tavuk kanat etinin kilosu 17 liraya yükseldi. Tüm piliç ve incikte fiyat artışı yaşanmazken, sadece kanat etinin fiyatının artması dikkat çekti. Halen bütün tavuğun kilosu 6-7 liradan satılıyor. Bir tavuk firmasının üst yöneticisi, "Tavuk fiyatlarında genel bir yükseliş yok. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye'de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor." dedi.

Zam gelince paketler küçüldü

Bursa'da, tavuk etine gelen zam sebebiyle bazı marketler 750 gramlık paket satışına başladı. Daha evvel kiloluk paketleri müşterilerine sunan bazı tavuk firmalarının tavuk kanadı, incik, bonfile gibi ürünlerini 750 gramlık paketler halinde satışa sunduğu görüldü. Tezgahlarda fiyatlara bakan vatandaşlar, uygun olduğunu düşündükleri paketlerin gramajına bakınca bir süre duraksıyor. Hemen tavuğun kilo fiyatını hesaplayan vatandaş, sonra 750 gramlık paketleri alıp almamaya karar veriyor. 


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