Ülke gündeminde uzun süre tartışılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Başbakan Binali Yıldırım tarafından komisyonda görüşülmek üzere geri çekilen “Cinsel istismar yasası”nın çıkartılması için Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan mağdur vatandaşlar toplanıp, açıklama yaptı.

Keşan’da 104 aile mağdur

Keşan’a bağlı çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit Mahallesi’nde toplanan mağdur vatandaşlar, burada basın açıklaması yaparak, mağduriyetlerinin giderilmesini, çocuklarının ve eşlerinin bir an önce cezaevinden çıkmasını istedi. Keşan’da 104 ailenin erken yaşta evlilik mağduru olduğu ve birçoğunun cezaevinde ceza yattığı öğrenildi.

"Özcan Purcu bu yasa tasarısıyla ilgili soru önergesi vermedi mi?"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Adayı ve Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, Türkiye gündeminde son süreçte, 'cinsel istismar yasası' adı altında tartışılan tasarının mecliste geri çekildiğini hatırlatarak, "Bu cinsel istismar kanunu değil; erken evlilikten ötürü cezaevine düşen babayla, dışarıda kalan anne ve çocuğun kavuşması projesidir. Ben buradan CHP’den seçilen Roman milletvekilimiz Özcan Purçu’ya sesleniyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yasa çıkmasıyla ilgili yazı verdiniz mi, vermediniz mi? Bugün burada yağmur altında toplanan insanlar, çocuklarının ve kocalarının cezaevinden çıkmalarını istiyorlar. Bu kanun çıkmamasıyla aslında burada aileler paramparça ediliyor. Bu insanlar adam öldürmediler, vatana karşı gelmediler. Bu insanlar bir mecburiyetten dolayı evlendiler. İşte aile cüzdanları elimizde. Biz burada kimi cezalandırıyoruz. O zaman bu belgeyi neden verdiler? Eğer niyet cinsel istismar, tecavüz olsaydı, şu cüzdanı şu aile almazdı. Buradaki çocuklarımızın günahı ne? Bu yasa bir an önce çıkmalıdır. Çıkacağından da eminiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin"

Erken yaşta evlilik yaptığı için oğlu cezavinde olan Nursel Güzel adlı vatandaş ise, “Benim oğlum erken yaşta bir evlilik yaparak, hata etti. Ancak, yaptığı evliliğin suç olduğu belirtilerek, cezaevine konuldu. Oğlum cezaevinde olmasından ötürü eşi ve çocuğuna ben bakmak zorundayım. Benim de eşim hayatta değil ve ben de geçimimi apartmanlara merdiven silmeye giderek sağlıyorum. Başka bir gelirim yok. Gençler birbirini sevdi ve evlendi. Benim oğlumun da, gelinimin de suçu yok. Burada tecavüz söz konusu değildir. Bizler de kadına yönelik şiddete ve tecavüze karşıyız ancak, burada böyle bir suç yoktur. Yasa tasarısına karşı çıkanlar da bizim durumumuzu görsünler ve ona göre karar versinler. Yetkililerin sorunumuza çözüm üretmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızda bize yardım etsin” ifadelerini kullandı.

"Çocuğum evlendi diye ben ve dünürüm 2 yıl cezaevinde yattık"

Salih Özdemir adlı vatandaş da, erken yaşta çocuğunu evlendirmesinden ötürü 2,5 yıl cezaevinde yatmak zorunda kaldığını belirterek, “Sadece ben değil, kızımızın babası da, benim gibi aynı cezayı aldı. Biz, cezaevinden çıktık ancak oğlum halen cezaevinde. Gelinime ve torunlarıma ben bakıyorum. Ama benden önce de 2,5 yıl ailem perişan durumda kaldı. Yokluk ve sıkıntı içerisinde yaşadılar. Oğlum, 12 yıl ceza alınca, eşi onu ve çocuklarını bıraktı. Nikahlı oldukları halde ceza verildi. Yaşanan mağduriyetin giderilmesini Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz” dedi.

"Çocuğumu cezaevi köşelerinde büyütmek istemiyorum"

Eşi 2 yıldır cezaevinde yatan Kıymet Güzel ise, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Çocuklarımız ve biz mağduruz. Bizim eşlerimize tecavüzcü diyorlar ancak, tecavüz söz konusu olmuş olsaydı, resmi nikah yapar mıydık? Elbette ki, hayır. Ben, eşime tecavüzcü denilmesini kaldıramıyorum ve kabul etmiyorum. Ben çocuğumla birlikte, 2 yıldır cezaevlerine gidip geliyorum. Artık, çocuklarımızın psikolojisi bozuldu" şeklinde konuştu.

"Şu anda bebek bekliyorum, ama eşimin cezaevine girmesinden korkuyorum”

Genç yaşta evlenen ve şu anda hamile olan Leylanur Larka ise, tedirgin olduğunu belirterek, “Ben şu anda bir bebek bekliyorum. Kocamın bu durumda olmasından gayet şikayetçiyim. Kocam beni severek aldı, isteyerek aldı. Düğünümüzü, nişanımızı yaptık. Ama ben şu an gayet tedirginim ve şikayetçiyim” diye açıklamada bulundu.

Ayşenur Güzel ise eşinin cezaevinde yattığını ifade ederek, “Benim eşim cezaevinde. Ben de çocuğumla birlikte cezaevine gidip geliyorum. Benim çocuğumun psikolojisinin hesabını bana kim verecek? Biz gerçekten severek evlendik. Ben 6 yıllık evliyim. Evlilik cüzdanım, her şeyim var. Biz tecavüzcülerin dışarıdan toplanmasını istiyoruz. Kocalarımızın toplanmasını istemiyoruz. Bizim kocalarımız tecavüzcü değil, sadece bizim eşlerimiz, çocuklarımızın da babasıdır” diye konuştu.

Keşan’daki mağdur aileler, bir an önce yasanın tekrar meclise getirilmesi ve eşlerinin bir an önce cezaevlerinden çıkarak ailelerinin yanlarına gelmesini istiyor.

Açıklama sırasında en dikkat çeken ise, 5 yaşındaki Hasan Güzel’in “Tayyip dede, ben babamı istiyorum” sözü oldu.

Turgay Balcı