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TBB, Aralık ayı çek raporunu açıkladı

2017 yılında, bankalara ibraz edilen 546 bin keşideciye ait 20 milyon adet çekin toplam tutarı 784 milyar TL oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporunu yayımladı. Verilere göre; 2017 yılında bankalara ibraz edilen 546 bin keşideciye ait 20 milyon adet çekin toplam tutarı 784 milyar TL oldu. 2016 yılına göre; çek tutarı yüzde 11 artarken, keşideci sayısı yüzde 3, çek adedi ise yüzde 6 azaldı.

TBB, Aralık ayı çek raporunu açıkladı

09 Ocak 2018 18:05

2017 yılında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 48 bin keşideciye ait 435 bin adet çekin toplam tutarı 17 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 30 bin keşideciye ait toplam 3,6 milyar TL tutarındaki 106 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 29, adet ise yüzde 44 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 2, adet olarak 1,4 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,2 ile Iğdır, yüzde 6,4 ile Ağrı, yüzde 5,9 ile Mardin, yüzde 5,4 ile Muş ve yüzde 5,3 ile Şanlıurfa oldu. 

Etiketler: TBB

 

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