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TBF Uluslararası U16 Turnuvası'nda Türkiye şampiyon

TBF Uluslararası U16 Şampiyonası'nda Türkiye, Litvanya'yı 87-82 mağlup ederek şampiyon oldu.

TBF Uluslararası U16 Turnuvasında Türkiye şampiyon

04 Şubat 2017 23:06

Bu yıl Konya'da düzenlenen, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun her yıl gerçekleştirdiği, Avrupa’nın kategorisindeki en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen TBF Uluslararası U16 Turnuvası'nda şampiyonluğa Türkiye U16 ulaştı. Ay-yıldızlılar, yenilgisiz iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Litvanya'yı 87-82'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Türkiye U16'ya şampiyonluk kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aslan, altın madalyaları ise Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz sundu.
İkinci sırayı alan Litvanya'ya madalyalarını Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, üçüncü sırayı alan Arjantin'e ise madalyalarını MHK Başkanı Recep Ankaralı takdim etti.
100. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Türkiye U16 ilk sırayı elde ederken, Litvanya ikinci ve Arjantin de üçüncü oldu.
TBF Uluslararası U16 Turnuvası'nın en değerli oyuncusu finalde 20 sayı- 2 ribaund ile oynayan Mustafa Kurtuldum seçildi. Genç oyuncuya ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu takdim etti. 

Etiketler: TBF Uluslararası U16 Turnuvası, Türkiye şampiyon


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