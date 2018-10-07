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TBMM Başkanı Yıldırım'dan esnaf ziyareti

TBMM Başkanı Yıldırım'dan esnaf ziyareti
TBMM Başkanı Yıldırım'dan esnaf ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, Yıldırım’a büyük ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanı ile bir araya geleceği Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Yıldırım, Batman'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in ailesine ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, ardından Kazım Özalp ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Bir restoranda yemek yiyen Yıldırım, daha sonra Belek'e hareket etti.

Yıldırım'ın Belek'te Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir otelde görüşmesi bekleniyor.
İsa Akar - Mustafa Bürge 

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