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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Meclis İç Tüzüğü'ne ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzük'ü değişikliğiyle ilgili olarak, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırımdan Meclis İç Tüzüğüne ilişkin açıklama

28 Ağustos 2018 19:22
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Meclis İç Tüzüğü'ne ilişkin açıklama - Tıkla İzle

TBMM Başkanı Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov'un daveti üzerine Azerbaycan'a gittiğini belirten Yıldırım, ziyaret kapsamında hem Esadov ile birebir hem de heyetler arası görüşmeler yapacaklarını kaydetti. Türkiye ile Azerbaycan arasında "tek millet iki devlet" şiarında ilişkiler bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir.

Herhangi bir siyasi sorunumuz olmadığı gibi her anlamda da yoğun bir işbirliğini günden güne gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan ile kültürel ilişkilerimizin de güçlendirilmesi aynı şekilde büyük önem taşıyor. Bu gerçekleştireceğimiz Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve Başbakan Novruz Memmedov ile de birer görüşme gerçekleştireceğiz" diye konuştu. 

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük'ün değiştirilmesi için bir çalışmalarının olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzük'e uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclis'in anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla ve uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. Bunun için gayret göstereceğiz."  

İlker Turak - Abdullah Sarica
 

 

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