TBMM Başkanlık seçiminde ikinci tur sona erdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçiminin 1. tur oylaması tamamlandı.

Başkanlık için altı aday yarışıyor. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Kahraman, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Zekeriya Temizel, Halkların Demokratik Partisi Hakkari milletvekili Selam Irmak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Celal Adan, İyi Parti Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu Başkanlık için yarışıyorlar.

TBMM Başkanlığı seçiminde birinci tur sonuçları belli oldu

TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanlığı seçimleri yapılıyor. Adaylardan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, CHP İzmir Milletvekili 113 oy aldı. Toplam 500 milletvekili oy kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı anda oy kullandı.

TBMM Başkanlık seçiminde ikinci tur sonuçları belli oldu

TBMM Başkanlık seçiminde ikinci tur sonuçları belli oldu. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, başkanlık adaylığından çekildi.

TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur oylamaya geçildi

TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur oylamaya geçildi. İkinci turda da hiçbir aday 367 oy alamayınca üçüncü tur oylamalara geçildi.

Ahmet Umur Öztürk