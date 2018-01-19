TBMM Başkanvekili Aydın: 'ABD safını net olarak ortaya koymalıdır'

Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğini kaydeden Aydın, “Türkiye'ye karşı yönelen bir tehdit nereden ve kimden gelirse gelsin o tehdide karşı Türkiye, gerekli tüm tedbirleri alma hak ve hukukuna sahiptir. Öyle bir gücü ve imkanı vardır. Malum sınırlarımızı uzun zamandan beri adeta bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Terör yapılanmasıyla ordu kurulmaya çalışılıyor. Hemen sınırımızın öteki tarafında Türkiye'ye karşı çok ciddi tehditler var. Bu anlamda biz defalarca muhataplarımızla görüşmemize rağmen maalesef sonuç alınamadı. Binlerce tır silah, oralara gitti. Oradan Türkiye'ye yönelen tehditler oldu. Yine o silahlar, PKK'nın elinde çıktı. Dolayısıyla ABD yol ayrımındadır. ABD, samimi olarak safını net bir şekilde ortaya koymalıdır. Ya terör örgütlerinden yana tavır ortaya koyacak ya da dost ve müttefik dediği ülkemizin yanında yer alacak. Alması gerekiyor. ABD'yi bu noktada bir samimiyete davet ediyoruz, samimi bir duruşa davet ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı samimi bir mücadele verdiğini ancak Batılı ülkelerin DAEŞ terör örgütüne karşı başka terör örgütlerini desteklediğini aktaran Aydın, “DAEŞ terör örgütünün ABD'nin kontrolü altında çıkarıldığını da biz biliyoruz. DAEŞ bahaneydi. DAEŞ bahanesiyle adeta orada PKK, PYD ve YPG'ye destek veren bir ABD var. Bunu kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Bir terör ordusu asla ve asla istemiyoruz. Bizim ulusal güvenliğimiz milletimizin geleceği konusunda son derece önemlidir. Türkiye'nin duruşu kararlıdır. ABD kararını vermeli ve safını açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Artık terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmelidir. Bizi tatmin etmeyen duruş sergilenirse Türkiye er ya da geç Türkiye, kendi göbeğini kendi kesecektir” şeklinde konuştu.

"Biz artık sonuç istiyoruz"

ABD’li yetkililerin Afrin operasyonuyla ilgili yaptıkları farklı açıklamalara da değinen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Zaman zaman ABD'nin yalpa yaptığı açıklamalarını gördük. Zora girdiği zaman birtakım açıklamalar bizi tatmin etmiyor. Biz artık sonuç istiyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. ABD, somut anlamda Türkiye'yi tatmin edecek bir girişimde bulunmadığı müddetçe Türkiye kendi kararını kendisi verecek ki kararını vermiş durumda. Bu tür terör örgütlerine karşı gerekli olan en sert ve net mücadeleyi ortaya koymaya devam edecek" diye konuştu.

Rusya’nın tavrı konusunda ise Aydın, “Rusya ile müzakereler sürüyor. En son Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız Rusya’daydı. Çünkü Afrin’de Rusya’nın da ciddi varlığı var. Direk destekleri olmasa dahi en azından Türkiye'nin bu noktada kendi iradesiyle kendi güvenliğini korumak adına böyle bir girişimde bulunmasını destekleyeceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş