TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Dün akşam yaşanan olumsuz gelişmeler Genel Kurul Salonu’na yansıdı. AK Parti Grup Başkanvekili ile CHP Grup Başkanvekili arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi.

"Aşılarımızı yaptırdık"

TBMM Genel Kurulunda yaşanan arbedede bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “Onların amaçları sadece kavga etmekti. Gerginliği azaltmak ve sakinleştirmek için araya girdim. Tam o sırada yere düşen bir CHP’li bacağımdan beni ısırdı” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM’de soruları cevapladı. Balta, Genel Kurulda istemedikleri olayların yaşandığını söyleyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Balta, “4. madde görüşmelerinde gerginlik başladı. Oylar artarak devam ediyor. Her zaman millet iradesini tanımayan, darbelerden beslenen, vesayetten beslenen, bu milletin evlatlarına ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyen Cumhuriyet Halk Partililer zihniyetinin temsilcileri, bilinçli, planlı olarak Meclise geldiler. CHP Grup Başkanvekilinin bizim arkadaşımızı darp etmesi, kavganın içinde olması çok üzücü olay. Bizim aldığımız aile terbiyesi, parti disiplini, hem Sayın Başbakanımızın talimatları, hem grup başkanvekillerinin talimatları kesinlikle ‘Gerginliklerden uzak duracağız. Milletimize layık bir şekilde sadece ve sadece görevimiz millete hizmet etmek” dedi.

"BÜTÜN AŞILARIMIZI YAPTIRDIK"

CHP milletvekillerinin kürsüyü işgal ettiğini belirten Balta, AK Parti milletvekillerinin sözlü olarak CHP milletvekillerini uyardığını ifade etti. Balta, “Onların amaçları sadece kavga etmekti. Gerginliği azaltmak ve sakinleştirmek için araya girdim. Tam o sırada yere düşen bir Cumhuriyet Halk Partili bacağımdan beni ısırdı” diye konuştu.

Balta, milletvekili arkadaşının müdahalesiyle bacağını kurtardığını anlatarak, “Hastaneye gittik, bütün aşılarımızı yaptırdık. Bugün ifademizi verdik. Kim olduğunu söyleyemem şu anda” dedi.

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz