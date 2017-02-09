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TBMM Genel Kurulunda AK Parti - CHP gerginliği

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi ve gerginlik tırmandı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın oturuma ara vermesi sonrası gerginlik devam etti.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti - CHP gerginliği

09 Şubat 2017 23:45

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, gelinen teknolojik seviyede yanlışlıkla Rus uçağının Türk askerini vurmasının teknolojiye aykırı olduğunu belirterek, ABD ile sürtüşmenin kayıpları arttıracağını söyledi. Çiçek, Balyoz davasında 2010 yılında 102 subay hakkında yakalama kararının çıkarıldığını da belirterek, “Genelkurmay Başkanı ‘Bu subaylar kumpas mağdurudur. Bunlar hakkında delil yoktur. Dolayısıyla yakalama kararının kaldırılmasını istiyorum’. Cumhurbaşkanı, Başbakan der ki; ‘Hakim çağırıyor, Sayın Genelkurmay Başkanı göndereceksiniz’. Aynı Genelkurmay Başkanı, ‘Hayır göndermeyeceğim. İsterseniz beni görevden alın veya bu kararı düzelttirin’ diyor. Sonuçta üst mahkeme kararı düzeltiyor. Yakalama kararını kaldırıyor. Ama 11 Şubat 2011’de bu kez 170 subay, astsubay Silivri’de esir ediliyor FETÖ’nün hâkim cübbeli militanları tarafından” ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ MUŞ CEVAP VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hükümetin terör örgütleri ile işbirliği yaptığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Muş, terör örgütlerine karşı Suriye’de mücadele verildiğini sözlerine ekledi.

Çiçek, tekrar kürsüye çıkarak, devletin şu anda yönetildiği gibi yönetilemeyeceğini belirterek, kendilerinin FETÖ yüzünden beş yıl cezaevinde kaldıklarını ifade etti. AK Parti milletvekilleri Çiçek'e itiraz edince AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma on dakika süre ile ara verdi. Gerginlik ara verilmesinden sonra da devam etti. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Milletvekili Dursun Çiçek, milletvekilleri arasında gerginlik, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulu


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