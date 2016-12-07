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TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

07 Aralık 2016 08:06

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, “Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 01.12.2016 tarihli 30’uncu birleşiminde karar verilmiştir” denildi. 

Etiketler: aladağ yurt yangını, Resmi Gazete


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