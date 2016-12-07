Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, “Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 01.12.2016 tarihli 30’uncu birleşiminde karar verilmiştir” denildi.