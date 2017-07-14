Diğer
Kategoriler

TBMM önünde bomba paniği!

Başkent’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı.

TBMM önünde bomba paniği!

14 Temmuz 2017 09:12
TBMM önünde bomba paniği! - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Çankaya’da fark edildi. Edinilen bilgilere göre; TBMM Dikmen Kapısı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın arasındaki Dikmen Caddesi üzerinde yol kenarında duran valizi gören TBMM görevlileri, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını şerit çekerek kapattı ve vatandaşları valizden uzak durmaları konusunda uyardı. TBMM’nin girişindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, çantayı cadde üzerine bırakan şahsı tespit etti ve şahsın bulunması için çalışma başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Dikmen Caddesi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valiz üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından valizin içinden çamaşır çıktı. Caddenin tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte hayat normale döndü.  

Caner Ünver


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!