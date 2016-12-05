TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta konuştu. Akçay, Türkiye’nin kalkınma yürüyüşünü engellemeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek, sadece Türkiye diyeceklerini söyledi. Akçay, “Burası Türk milletinin kürsüsüdür. Milli hakimiyet bu kürsüde tecelli eder. Demokrasi memlekete bu kürsüden gider. Hukuk, töre burada kurulur. Türk milleti bütçe hakkını burada kullanır. Milletin bütçe hakkı hükümete büyük sorumluluklar yükler” diyerek hükümeti eleştirdi.

Türkiye’nin iç ve dış güvenliğinin ciddi tehlike ve tehditler altında olduğunu söyleyen Akçay, “Türkiye bir husumet çemberinin içerisinde bunalımdan çıkış yolu aramaktadır. 15 Temmuz günü milli irade ve Türk milleti alçakça bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz endişeli ve rahatsız, kurumlar kavgalı, çalışma barışı bozulmuş, ekonomi sıkıntılı, ülkemiz krizlere itilmiş haldedir. Hiçbirimizin sorumluluktan kaçamayacağı günlerden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Akçay, 15 Temmuz’da Türkiye’nin bölünmesi için taşeronların işe koyulduğuna dikkat çekerek, “Kardeşliğimiz hedef alınarak, geleceğimiz karartılmak, birlikte yaşama isteğimiz hançerlenmek istendi. Türk milleti bir düşman saldırısını püskürtmüştür. Yaşadığımız travma ve tehlike henüz sona ermemiştir. Ülkemiz çok hassas ve tehlikeli bir dönemden geçmektedir. 15 Temmuz bir milattır. Türkiye olağanüstü ve gayrimeşru durumla karşı karşıya bırakılmışken, Türkiye Cumhuriyeti en karanlık günleri yaşarken, hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi hareket edemez. Bu nedenle 15 Temmuz herkes için bağlayıcıdır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, yurt dışında Türkiye ekonomisine karşı algının bozulduğuna dikkat çekerek, hükümetin muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine kulağını tıkadığını söyledi. Usta, “Özellikle son günlerde kur oynaklığının çok yüksek olduğunu, kur faiz değişkenlerinin artık bir gösterge olmaktan çıktığını maalesef üzülerek müşahede ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda ihracatçının, ithalatçının bağlantı yapmasını, ticari erbabın fiyat verme olasılığı kalmamıştır. Piyasalar icraat görmek istiyor. Çok net bir şekilde görmek gerekir ki, talimatla serbest ekonomide faizin düşme imkanı yoktur. Piyasalara elbette teslim olmayalım ama piyasalarla restleşmenin faydası olmadığını ve Türkiye ekonomisine zarar verdiğini düşünüyorum. Hükümet ve ekonomi yönetimi birçok konuda güven vermiyor. Bağımsız kurumlara, Merkez Bankası gibi, BDDK gibi bağımsız otoritelere saldırıldığını görüyoruz. Kurumların itibar kaybı yüksek boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Usta, büyüme rakamlarının düştüğüne işaret ederek, özel sektör yatırımlarının azaldığını ifade etti. Usta, “Yatırım yapmayan bir ekonominin büyümesi mümkün değildir. Bunların düzeltilmesi gerekir. Sanayi üretiminde gelen her veri eksidir. Son yedi verinin beş tanesi negatiftir. Ekonomi güven endeksi yerlerde sürünmektedir. Cari açık düşmek yerine artmaktadır. Toplumumuzda işsizlik artmaktadır. Nisan, ağustos döneminde 275 bin kişi işini kaybetmiştir. Aynı dönemde işsiz sayısı 457 bin kişi artmıştır” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk