HDP milletvekilleri, 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nu terk etti. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasına ilişkin söz istedi. Komisyon Başkanı Reşat Petek'in söz vermemesi üzerine tartışma çıkarken, HDP milletvekilleri söz verilmemesine tepki gösterip salonu terk etti. Sancar'ın söz istediğini belirten HDP milletvekilleri, Petek'in söz vermesi gerektiğini söylediler.

Komisyon Başkanı Petek ise, iç tüzüğe uygun hareket ettiğini ifade etti. Komisyon Başkanvekili Selçuk Özdağ da, PKK ve FETÖ'yü araştıracaklarını söyledi.

Ahmet Umur Öztürk