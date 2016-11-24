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TBMM'de muhalefet kulisindeki Atatürk resmi yerine asıldı

TBMM'de muhalefet kulisindeki Atatürk resmi yerine asıldı.


24 Kasım 2016 14:57

TBMM muhalefet kulisindeki duvara CHP Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel tarafından Atatürk resmi asıldı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, muhalefet kulisinin 15 Temmuz günü ağır hasar aldığını belirterek, Meclisin aslına uygun tamiratının yapılması gerektiğini ifade etti. Gök, "Arka tarafınızda bulunan ve hepimizce beğenilen merdivenden çıkılarak oturulan merdivenli bölgeyi birdenbire yok ettiler. Bu konuda bizim fikrimizi almadılar. Atatürk’ümüzün son derece özenle hazırlanmış olan ve Meclise armağan edilmiş olan resmini kaldırdılar. Bunun bir an önce asılmasını söyledik. Tamir edildikten sonra asacaklarını ifade ettiler. Bugüne kadar Meclis Başkanı ile sayısız görüşmeler yaptık. Biz Meclisin de iradesine saygılıyız. Devlet geleneğinden geliyoruz. Biz ‘Muhalefet kulisindeki Atatürk posterinin bilgimiz dışında başka bir yere nakledilmesini istemiyoruz’ dedik’’ ifadelerini kullandı.

Gök, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu Atatürk resminin asılması ısrarımızı tekrar ederek, bu talebimizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna seslendik. Atatürk posteri ait olduğu yere takılacak. Bu Atatürk posterinin burada kalması son derece önemli. Muhalefetin rızası dışında yapılan işleme muhalefet el koymuştur ve gereğini yerine getirmektedir’’ dedi.

Gök ve Özel, daha sonra Atatürk resmini yerine astı. Bu arada Gök ve Özel, kuliste TBMM'de görevli polisle de tartıştı.
 

Ahmet Umur Öztürk
 


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