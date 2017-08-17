TCDD’den 'ilaçlama' uyarısı

TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, "Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde, Konya, Karaman il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.

İlaçlama programı

Açıklamada, 21 Ağustos'ta Adana-Mersin istasyonları arasında, 22 Ağustos 'ta Adana, Osmaniye ve Hatay il sınırları içerisindeki Adana-Toprakkale-İskenderun istasyonları arasında, 23 Ağustos'ta, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il sınırları içerisindeki İskenderun-Toprakkale-Fevzipaşa istasyonları arasında, 24 Ağustos'ta Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana il sınırları içerisindeki Fevzipaşa-Türkoğlu-Adana istasyonları arasında, 25 Ağustos'ta Adana, Mersin, Niğde, Konya il sınırları içerisindeki Adana-Yenice-Ulukışla-Ereğli istasyonları arasında, 26 Ağustos'ta Konya ve Karaman il sınırları içerisindeki Ereğli-Karaman-Konya istasyonları arasında, 27 Ağustos'ta Konya, Niğde, Mersin, Adana il sınırları içerisindeki Konya-Ulukışla-Yenice-Adana istasyonları arasında ilaçlama yapılacağı ifade edildi.