TCDD, Kayaş-Irmak- Kırıkkale-Çetinkaya arası demiryolu hattına Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu kapsamında, 08 Mart tarihinde saat 09.00’dan itibaren Ankara, Kayseri ve Sivas il sınırları içerisinde yer alan Başköy, Boğazköprü, Beydeğirmeni (Kayseri) ve Yeniçubuk (Sivas) istasyonları arasındaki demiryolu hattına 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" denildi.

Benan Özben