Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan TCK ve CMK'da değişiklik yapılmasını öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askeri cezaevi yerine Adalet Bakanlığına bağlı sivil cezaevlerine konulacak. Terör ve darbeye teşebbüs suçlarından yakalanan asker kişiler, cumhuriyet savcısının talimatı ile adlî kolluk görevlilerine teslim edilecek ve emniyetin nezarethanelerinde kalacak.

Çocuklara Cinsel İstismar Cezaları Arttı

TCK'nın 103. maddesinde yapılan değişiklikle çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun cezaları arttırıldı. Cinsel istismar suçunun mağdurunun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun alt sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarıldı.

Dolandırıcılık Cezaları Arttı

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla, üst sınırı 7 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçunda 5271 sayılı CMK'nın 135 ve 140. maddelerinde yer alan koruma tedbirleri uygulanabilecek. Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi halinde verilecek hapis cezası ise en az 4 yıl olarak belirlendi.

Patlayıcı Terörüne Ceza

Patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenlendi. Suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılırken, suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde yarı oranı yerine bir kat artırım yapılacak

Makas Atana Ceza

TCK'nın 179. maddesinde yapılan değişiklikle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkarıldı.

Öte yandan fuhşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemleri de suç kapsamına alındı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası artırılarak, suç olarak öngörülen cezanın alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı ve adli para cezasının alt sınırı 5 gün yerine 200 gün olarak belirlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişilerin tedavi olmak istemeleri halinde kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının bunu soruşturma makamlarına bildirme yükümlülüğü kaldırıldı.

CMK'nın 19. maddesinde yapılan değişiklikle duruşmalar il sınırları içinde başka bir yerde yapılabilecek.

Tekme Düzenlemesi

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama yasağı uygulanmayacak. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri, organ veya doku ticareti, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma suçlarında da uygulanabilecek. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri bireysel işlenen uyuşturucu madde ticareti suçunda da uygulanabilecek.

Duruşmanın başlangıcında iddianamenin okunması yerine isnada konu eylemlerin, delillerin ve hukuki nitelendirmenin anlatılmasıyla yetinilecek.

Uzlaşmanın Kapsamı Genişledi

Kanunla cezada alternatif çözüm yolları konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Ön ödemenin kapsamı genişletilirken, uygulanabilen suçların sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Uzlaşma kapsamındaki suçlar genişletilirken, uzlaşmanın uygulanacağı suçlar arasına tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları da eklendi. Suça sürüklenen çocuklar için lehe düzenleme getirilerek, üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda uzlaştırılma girişiminde bulunulması getirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Alternatif Çözüm Usulleri Daire Başkanlığı kuruldu. Ön ödeme ve uzlaşma gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamayı takip ederek çözüm önerileri geliştirmek ve uzlaştırmacıların nitelikleri, seçimi, eğitimi ve denetimi için usul ve esasları belirlemek bu Daire Başkanlığının görevleri olacak.

Pelin Üzek

