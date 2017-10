TDEx ‘Paylaşmaya Değer Fikirler’ Konferansı 28 Ekim’de

TEDx, Paylaşılmaya Değer Fikirler ‘Değişim Rüzgarı’ teması ile bu sene Vizyon Koleji’nin ev sahipliğinde 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

“Bu seneki tema: Değişim Rüzgarı”

Vizyon Koleji Kurucusu ve CEO’su Cem Arıtuluk, konuyla ilgili şunları söyledi: “TEDx yeni fikirlerin ortaya konulduğu, ilham ve bilgilendirmenin özgür kılındığı uluslararası saygınlıkta bir düşünce paylaşım platformudur. Bu seneki temamız, Değişimin Rüzgarı. TEDx, Paylaşılmaya Değer Fikirler “Değişim Rüzgarı” Teması ile bu sene de çok verimli geçecek. Değişmek, var olan şeyleri farklılaştırmak olarak tanımlanabilir. Aslında kulağımıza aşina bir kelime. Kolayca hissedebildiğimiz ancak yine de kendimizi kolayca bırakamadığımız bir rüzgar. Bilirsiniz; var olan bir duruma karşı çıkmak, bir olaya tepki göstermek, onu eleştirmek veya değiştirmek her zaman kolay değildir. cesur olmak gerekir. Cesaret, değişimin başlangıcıdır. Kimileri kendi güvenli alanlarında sessizce yaşarken kimileri cesareti ile rüzgarı fırtınaya çevirip dünyaya meydan okur. Bize ‘Ya düşersen?’ denildiğinde, bu fırtınayı doğru yönetebilmemiz için, ‘Kalkarım!’ diye cevap verebilmeliyiz. Düşen ama her seferinde ayağa kalkan bir çocuk gibi sınırlarını bilmemek gerek belki de. Max de Pree’nin dediği gibi “Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsanız, yelkenlerinizi değiştirin.” Yürüdüğümüz her yolda, bazen bir çakıl taşı bazen de kocaman bir kaya, muhakkak karşımıza bir zorluk çıkar. Taşın üstünden atlayabilir, onu kenara çekebilir ya da yürüdüğümüz yoldan vazgeçip eve dönebiliriz. Burada önemli olan taşın büyüklüğü değil, yolumuzda o taşa rağmen nasıl yürüdüğümüz ve yolculuğumuzdan vazgeçmediğimizdir. Tüm bunlardan sonra artık bir değişim yapmayı yaşamımızın parçası haline getirebiliriz.”

Arıtuluk konuşmaların 18 dakikayla sınırlı olduğu TEDx’in, 30 senelik bir geçmişle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyerek, “TEDx konferanslarında bugüne kadar Bill Gates, Al Gore, Sirk Ken Robinson, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende ve İngiltere Başbakanı Gordon Brown gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı. TEDxYouth@VizyonKoleji büyük oranda Anadolu Lisesi öğrencilerimizin katkı ve çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Kendileriyle gurur duyuyorum“ dedi.