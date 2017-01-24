Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Tedavisi biten yaban hayvanlar doğaya bırakıldı

Tedavisi biten yaban hayvanlar doğaya bırakıldı

Çatalca’da 2 buçuk ay önce doğada yaralı bir şekilde bulunan Kızıl Şahin ve Çakal, uygulanan tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Tedavisi biten yaban hayvanlar doğaya bırakıldı

24 Ocak 2017 09:47
Tedavisi biten yaban hayvanlar doğaya bırakıldı - Tıkla İzle

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan Gönüllü Vaşak Kulübü Ekiplerinin ortak çalışmasıyla doğada yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen yaban hayvanları doğaya bırakıldı. Tedavi boyunca yaban hayatlarından hiçbir ödün verilmeden bakımı tamamlanan bir Çakal ve Kızıl Şahin, Çatalca’da yerleşimden uzak ormanlık alanda doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Çakal'ın kafesinden çıkarılarak hızla bulunduğu yerden uzaklaşması kameralara yansıdı.
Hayvanların doğaya bırakılmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel ile birlikte İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gönüllü Vaşak Kulübü üyeleri görevli olarak bulundular.

“Tabiata saygılı olmalıyız”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Doğa Koruma Taşra Teşkilatı olduklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1'nci Bölge Müdürü Osman Demirel, “Kara avcılığı kanunu bizim sorumluluğumuz altında olan bir mevzuat. Bu kanun kapsamında biz kaçak avcılığı kontrol ederken bir anlamda da yaban hayatıyla ilgili düzenleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında bir de doğada yaralanmış güçsüz duruma düşmüş, tedaviye muhtaç yaban hayvanlarının bakımlarını da yaptırıyoruz. İnsanda tedavi süreci neyse hayvanlarda da aynı şekilde yürütüyoruz. Tabiata saygılı olmalıyız, her canlı yaşam hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Tedavi sürecini çok başarılı bir şekilde bitirdik”
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve Vaşak Kulübü gönüllü üyesi Miraç Nabi Karayılmaz, “Çakal bize yaklaşık 2 buçuk ay önce koltuk altında büyük bir yara ile geldi. Biz tedavi sürecinde dikişle kapatmayı denedik ancak olmadı. Daha sonra biz de açık yara tedavisi uyguladık. Bu süreci çok başarılı bir şekilde bitirdik, hayvanımız da şu an iyileşmiş durumda. Vahşi doğadan insanların olduğu bir yere geldikleri için adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Stres faktörü var, hayvanlar bunu atlattıktan sonra daha çabuk iyileşebiliyorlar” dedi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat
 

Etiketler: yaban hayvanları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!