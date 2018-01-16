Tefeci çeteyle ilgili şok detaylar! Gübre atarken yakalandı…

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı ileri sürülen 1'i kadın 13 kişilik çetenin, bir kişiyi çeklerini çaldığını ileri sürerek polise ihbar ettiği, şahsın da bu nedenle 12 yıldır cezaevinde olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, 2017 Eylül ayında Aziz Yaşar B. (54) tarafından ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ için çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen polis, çeteyi tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasıyla da 11 Ocak’ta operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda, ‘çete lideri’ Aziz Yaşar B. ile birlikte Osman Kemal Ö. (55), Ahmet A. (54), Ercan Y. (44), Gökhan Y. (39), Güner G. (59), Berkay G. (33), Tarkan E. (39), Tarık G. (39), Veli Ç. (59), Üzeyir Ö. (45), Veysel S. (38) ve Esra Seyhan G. (29) yakalandı. Bir haftadan bu yana gözaltında olan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, çetenin bir çok olaya karıştığı iddia edildi.

"Milyonlarca liralık şirketin sahibi gübre atarken yakalandı"

Çete lideri Aziz Yaşar B.’nin yaptığı tefeciliğe yasal kılıf uydurmak için kurdurttuğu milyonlarca lira değerindeki şirketine ortak olarak gösterdiği Veysel S., Yüreğir’e bağlı Doğankent’teki bir tarlada gübre atarken yakalandı. Çete liderinin yakın adamları arasında yer alan zanlının, yine örgüt içinde bir çok suça karıştığı da ileri sürüldü.

Hem çek verdiler hem şikayet ettiler

Petrol istasyonu işleten Levent Hasçelik’in, 2006 yılında işleri zora girip akaryakıt alacak para bulamayınca çeteyle bağlantıya geçip, onlardan borç karşılığında çek aldığı tespit edildi. Hasçelik, bu çeki kırdırıp para karşılığında başkasına verince çek piyasada elden ele dolaşmaya başladı. Çete bunu fırsat bilip, polise, “Çeklerimiz çalındı” diye ihbarda bulundu. Çeklerin altında imzası olan ve çete lideri Aziz Yaşar B.’nin sağ kolu olarak da öne çıkan Osman Kemal Ö.’nün ihbarı üzerine gözaltına alınan Hasçelik’in, aynı yıl ‘evrakta sahtecilik’ suçlamasıyla yargılandığı davada hüküm giydiği ve 12 yıldan bu yana da cezaevinde olduğu öğrenildi. Suçsuz yere yıllarca cezaevinde yatan Hasçelik’in, ortaya çıkan yeni bilgilerle yeniden yargılanması ve cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Eczacı kadın, çeteye 400 bin lira kaptırdı

Çeteyle ilgili bilgiler bununla da sınırlı değil. Aziz Yaşar B. ile yakın ilişkiler içinde olan ve merkez ilçe Çukurova’da yer alan Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonu açmak isteyen eczacı E.Ş. adlı kadının, “Biz senin işini belediyede çözeriz” sözüne kanıp çeteye farklı zaman dilimlerinde toplam 400 bin lira verdiği de öğrenildi. Yaşlı kadının, verdiği onca paraya rağmen petrol istasyonunu açamadığı ve yıllarca atıl vaziyette kaldığı için de Aziz Yaşar B. ile aralarının açıldığı ve tehdit edildiği öne sürüldü.

Fatih Keçe