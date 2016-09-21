Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı 42 mahallesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında öğrencilere verilen servis araçlarının kaldırılması tartışması giderek büyüyor. Önceki gün ilçeye bağlı Kepenekli ve Çakmaklı mahallelerinde çocuklarını okula göndermeyerek protesto eylemi yapan velilere dün de Alibeyli ve Heybeli mahalleleri katıldı.

Alibeyli Mahalle meydanında toplanan veliler bir basın açıklaması yaparak servis araçlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrenci velilerinin protesto eylemine Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar Tütüncü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Zeki Bilgin ile CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Alibeyli Mahalle Temsilcisi Kamil Altındağ da destek verdi.

"Konunun takipçisi olacağım"

Öğrenci velilerinin protestosuna destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise konunun sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Biçer, "Konu bana iletildikten sonra ne yazık ki Türkiye’de hep son anda, sanki okulun açılacağı son anda belli oluyormuş. Sanki bayramdan sonra okulun açılacağı belli değilmiş gibi böyle olay olup bittikten sonra duvara toslama şeklinde sorunlarla yüzleşiyoruz. Çözümleri çok geç olarak öngöremeden çözmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak sabah buraya gelirken il milli eğitim müdürümüzü aradım. Çocuklarımız ve velilerimizle buluşacağımı ve böyle bir mağduriyet yaşandığını anlattım. Konudan haberi yoktu. Bu beldeden Halitpaşa’ya taşımalı eğitimde aracın kalktığından haberi yoktu ve bu sabah itibariyle öğrenmiş oldu. Büyükşehir Yasası’yla birlikte geçen sene var olan yönetmeliğe bu sene ek bir madde konuyor. Geçen sene Büyükşehir Yasası ile devam eden yönetmelik devam ediyor olsa bu sene de bir sorun çıkmayacak. Ek bir madde konuyor ve ilçe milli eğitim müdürlerine şöyle bir yazı gidiyor; 'İlçenin sınırlarında büyükşehirin hizmet verdiği alan içinde taşıma sistemi varsa buna rağmen siz servis ve yemek ücretlerini öderseniz siz devleti zarara soktunuz suçlamasıyla suçlanırsınız. Bu bedel sizden istenir. Siz bu bedeli devleti zarara sokmakla yükümlü olursunuz.' Ek bir madde konuyor. Sorun buradan çıkıyor. İlçe milli eğitim müdürleri de kendilerini korumak için son dakikada böyle bir uygulamaya geçiyorlar. Şimdi Alibeyli öğrencilerin Halitpaşa’ya gitmesi için Büyükşehir’in buradan oraya taşımalı servisi yok. İl milli eğitim müdürüne özel olarak buradaki mağduriyeti ilettim, o da notlarını aldı. Toplantıdan sonra gerekli yerlerle görüşüp, bana geri döneceğini söyledi. Geri dönüşten sonra başka neler yapabileceğimize bakıp, eylem planında ne karar verirsek ona uymaya devam edeceğiz. Bu eklenen maddeden yetkili mercilerin haberi dahi yok. Bu mağduriyeti kimse bilmiyor aslında. Dün kaymakamlığa bilgi verilmiş. Fakat bir çalışma yok. Bu sesi yükselteceğiz. Okulların açıldığı bugünlerde öğrencilerimizin burada olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Bu mağduriyetin giderilmesi için sonuna kadar beraberiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Işık’tan açıklama geldi

2016-2017 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci taşımacılığında yaşanan bazı tereddütler nedeniyle açıklamalarda bulunan Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, ilçeye bağlı 6 yerleşim biriminde taşımalı eğitim yapıldığını, 42 mahallede ise öğrencilerin belediye otobüsleriyle okullara gidip geldiğini söyledi.

Ortaya çıkan sorunun giderilmesi ve öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığı ile bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Mehmet Işık, "Tabi tepkileri anlayışla karşılıyoruz. Vatandaşın bu konu hakkında bilgi eksikliği olabilir. Burada Milli Eğitim Bakanlığımızın çıkardığı Taşımalı Eğitime Hizmet Yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik gereği ilçemizde taşıma hizmeti yapan belediyemiz, büyükşehir belediyemiz ve bu işi yapan kooperatiflere, şirketlere ilgili kişilere bizim daha önce taşıma yaptığımız güzergahları yazarak burada belirtilen zamanlarda taşıma hizmeti verip vermediklerini sorduk. Bize mevzuatın verdiği görev buydu. Sadece büyükşehir ve bünyesindeki kooperatifin verdiği listede o hatlarda taşıma hizmeti yaptığını ifade ettiler. Biz oralarda taşıma planlaması yapamadık. İlçemizde sadece 122 öğrencimizin yani 6 tane yerleşim birimimizde hat olmadığı ve vatandaşın da kendisini taşıyamayacağını anladığımız 6 yerleşim yerindeki öğrencileri biz taşıyoruz. Büyükşehir de burada taşıyamadığını ve burada hat olamadığını belirtmiştir. Diğer yerlerde taşıma araçları var. Doğan bu sıkıntıyı vatandaşımızın araçların yoğunluğu belki sürelerin ve zamanların ayarlanması bu işleri yapmamız lazım. Bizim büyükşehirle bu konu hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi belki bu hafta içinde nerelere ilave araç olması gerekiyorsa nerelerde araç yetersizliği varsa veya araçların hat güzergahlarında oynama yapılması gerekiyorsa okula daha yakın yerlere uğraması mümkünse bunları halletmeye çalışıyoruz. Bize gelen şikayetler ve okul müdürlerinden iletilen konular tek tek bakıyoruz. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde her şey hallolmuş olur" dedi.

Otobüs saatleri yeniden düzenlenecek

Okul giriş-çıkış saatleri ile otobüs saatlerinin uyuşmadığı konusuna da açıklık getiren Işık, "Muhtarlarımızla birlikte bu konuları konuştuk. Büyükşehir sabah saatlerindeki seferlere 17 tane ek servis koydu. Benim şuan temel eğitimde 11 tane taşıma merkezli okulum var. Burada 405 toplam öğrencim var. Bunu 122 tane öğrencimi ben taşıyorum, diğer çocuklar kendi imkanları ile geliyor. Sabah büyükşehir 17 ilave servis koyuyor. Bu ek servisin akşamda olmasını istedik. Akşam çıkan öğrencilerimiz için hatlar koyunuz. Belli bir yer güzergahında olsun. Öğrenci son durakta inecekse evine çabuk gitmesi için ara duraklarda fazla vakit kaybetmesin istedik. Büyükşehir belediyesi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bir yerleşim yerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri var. Abla ağabey ilişkisi ile birbirlerine sahip çıkarak, birbirlerini koruyarak, destek sağlayarak çocuklarımızı koruyup kollamamız lazım. Bu bilinç çocuklarımızda var.” diye konuştu.

Adem Şahin

