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’Tek Teker Arif’ ölüme böyle gitti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Tek Teker Arif olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Tek Teker Arif ölüme böyle gitti

20 Kasım 2017 16:09
’Tek Teker Arif’ ölüme böyle gitti - Tıkla İzle

Yol kenarında bulunan bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, işyeri sahibi Nihat Şanal ve eşi Özgül Şanal, motosikletin gürültüsüyle yola dikkat kesiliyor. Tek Teker üzerinde hızla ilerleyen motosikleti ayağa kalkarak takip Nihat Şanal, kaza olduğunu görür görmez olay yerine fırlıyor. Eşi Özgül Şanal ise telefona sarılarak 155 Polis İmdat ve 112 Acil Servisi arıyor.

Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüleri telefonuna kaydeden Nihat Şanal’ın gördüğü dehşet karşısında adeta nutku tutuluyor.

O gün yaşadıklarını anlatan Nihat Şanal, "İşlerimizi bitirmiş, oğlumuzun okuldan çıkmasını bekliyorduk. Uçak sesini andıran bir ses duyduk. Yola dikkat kesildik. Arkasında kaskı olmayan bayan bir yolcunun bulunduğu, sürücüsünde kaskın olduğu bir motosiklet tek teker halinde hızla yoldan geçti. Motosikleti takip ettim, okulu geçince bir kamyonetle çarpıştığını gördüm. Hemen motosikletime atlayıp olay yerine gittim ama herşey için çok geçti. Bu yolda bu tur görüntülere ne yazık ki sık rastlıyoruz, okulların dağılmasına 10 dakika vardı. Daha büyük bir facia olabilirdi. Aşırı hız ve dikkatsizliğin nelere mal olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

"ÇOK HIZLIYDI"

Özgül Şanal ise o günden sonra çok etkilendiklerini belirterek, "Tepkimiz zaten kamerada görünüyor. Aşırı sesten dolayı önce ben fark ettim. Aman Allah’ım çok hızlıydı. Eşim kazanın olacağını hisseti. Motosikleti takip etti. Kaza sonrası ilk müdahale için kendisi gitti. Ben önce 155’i aradım, meşgul olduğu için 112’yi aradım. Geçtiğimiz günlerde yine bir kaza oldu burada. Karşıya geçmeye korkuyor olduk" diye konuştu.

Etiketler: Tek Teker Arif

 

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