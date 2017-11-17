Tek teker üzerinde şov yaparken az kalsın canından oluyordu

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet kullanıcısından biri adeta canını hiçe saydı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli dengesini kaybederek yolda savrulup kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletlinin yardımına seyir halinde olan diğer motosiklet sürücüsü koştu. Çarpmanın etkisiyle motosikletlinin üzerine devrilen motosikleti kaldırdı. Motosikletlinin kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o anlarda diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli yolda seyir halinde olduğu görülüyor. Bir motosikletli tek teker üzerinde bir süre ilerleyip sonra tekrar tek teker üzerinde ilerlemeye başladığı sırada kaldırıma çarpıp yere düşüyor. Diğer motosiklet kullanıcısı da yardımına giderek motosiklet sürücünün üstünden kaldırıyor.