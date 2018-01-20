Tekerlekli sandalyeyle gittiği hastaneden bebeği ile çıktı

Yalova’da 32 yıl önce SMA hastası olarak dünyaya gelen ve 2009 yılında internetten tanıştığı Zafer Arık ile dünya evine giren Demet Arık’ın en büyük hayâli anne olmaktı. Çocukluğundan itibaren SMA hastalığı ile mücadele eden ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren iki üniversite mezunu Demet Arık, internet ortamında tanıştığı Eşi Zafer Arık ile 8 yıl önce hayatını birleştirdi. Evlendiği günden itibaren hep anne olmanın hayâlini kurduğunu söyleyen Arık, “Evlendiğimiz yıldan beri anne olmak için eşimle gitmedik hastane bırakmadık. Hastalığım yüzünden vücudumda kas dokusu yok. Bu yüzden gebe kalamayacağımı ve karnımda bir çocuk taşıyamayacağımı söylediler” dedi.

“Eşim ve ailemin desteği ile mücadele ettim"

Hastalığını hiçbir zaman önemsemediğini ve ailesi ile eşinin her zaman kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Demet Arık, “Şu an 32 yaşındayım. 2 üniversite bitirdim. Zorlu bir hayatım oldu, ancak 2005 yılında evlendiğim eşim Zafer Arık ve ailemin büyük desteğini gördüm. Anne olma hayâlimi gerçekleştirmem için bana hep umut verdiler. Bu umutla sürekli mücadele ettim. Sonun da da hayatımızı değiştirecek olan doktorum Filiz Ciğerim ile tanıştım” dedi.

Yalova’da özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Ciğerim, “Demet tekerlekli sandalyesiyle hastanemize geldiğinde, gözlerimin içine bakarak, 'Ben anne olmak istiyorum' dedi. Gözlerindeki ışık anne olmayı ne kadar çok istediğini belli ediyordu” dedi.

Demet Arık’ın doğuştan musküler atrofi denen bir hastalığı olduğunu belirten Dr. Filiz Ciğerim, “Yaptığım jinekolojik muayene neticesinde Demet’in gebe kalabileceğini gördüm. Ancak gebelik bir kadın vücudu için büyük bir yük demektir. Vücudunda hiç kas dokusu olmayan Demet, bu yükü taşıyabilecek miydi emin değildim. Gebelik ve doğum sürecinde başına gelebilecekleri anlattığımda, ben bunların tümüne hazırım, cevabını aldığım an beraber bu yolda çıkmış olduk. Sonuçta inanılmaz büyük bir başarıya imza attık. Demet ve bizler ekip olarak büyük bir riski hep beraber göğüsledik. Demet’in ve ailesinin gözlerindeki ışıltı bize verilebilecek en büyük ödül oldu" şeklinde konuştu.

Saim Çotuk