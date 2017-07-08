Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydın’dan dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemleri uyarısı

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, terör örgütlerinin adını kullanarak kendilerini savcı, polis tanıtarak, kamu görevlisi hatta vali olarak tanıtıp, duygu sömürüsüyle telefonla dolandırıcılık olaylarının gerçekleştirildiğini, Tekirdağ merkezli son yaptıklarını operasyonda böyle bir şebekeyi çökerttiklerini hatırlatarak, bu konuda vatandaşları ve işadamlarını uyardı. Aydın, “İşadamlarımız ve vatandaşlarımız, telefonla arayan dolandırıcılara kanmasın. Sahte çeklerle ürünlerine daha yüksek fiyat vereceğini söyleyip, çiftçilerimizin alın teri emeğini dolandıranlar da oluyor. Çiftçimiz, yüksek fiyata aldanmayıp, araştırma yapsın, dolandırıcılara kanmasın. Bazı kamu kurumlarından hibe desteği gibi yalanlarla da dolandırıcılık olayları gerçekleştiriliyor. Sahte elektronik postalara da itibar edilmemeli, ilgili kurum yetkilileri telefonla aranmalıdır. Böyle durumlarla karşılaşanlar emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarını arasın” dedi.

İlginç hırsızlık yöntemlerine çok önemli uyarı



Dolandırıcıların olduğu gibi hırsızların da sürekli yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çeken Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Evlerin kapısına gelerek, bilinen deterjan veya parfüm firması adını verip, anket veya tanıtım bahanesiyle ilginç hırsızlık yöntemleri yapanlar oluyor. Hediye vereceğiz bahanesiyle kutudan çıkarttıkları parfüm görünümlü bayıltıcı madde kullanıyorlar. Ev hanımları bayıldığında da evdeki kıymetli eşyaların soygununu rahatça gerçekleştiriyorlar. Evde yalnızken, vatandaşlarımız, özellikle bayanlar, hediyeye kanmayıp, bu tür tanımadıkları kimseleri evlerine almasınlar” diyerek çok önemli uyarılarda bulundu.

Mefail Akçatepe