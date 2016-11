Çerkezköy'de 18 Kasım Cuma sabahı terör örgütü PKK’ya yönelik Bağlık, Kızılpınar, Fevzipaşa ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 PKK şüphelisi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken; gözaltına alınanlar arasında HDP Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncer Rençber de yer almıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde 12 gün gözaltında kalan HDP Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncer Rençber ile N.A, K.E, H.B, Ö.S, Y.D., E.H, A.D, M.E ve M.Y., dün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken diğer 9 şüpheli ise tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Gece saat 22.30 sıralarına kadar süren mahkeme sonucunda H.B. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken; diğer 8 kişi ise tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

Mahkeme sonrası şüphelileri görüntülemeye çalışan basın mensupları, zanlıların yakınlarının saldırısına uğradı.