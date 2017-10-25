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Tekirdağ'da sel: Askeri araç sele kapıldı, 1 asker kayboldu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde şiddetli yağış sonucu taşan derenin üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden askeri araç sele kapıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı kurtarılırken bir askerin arama çalışmasına devam edildiği bildirildi.

Tekirdağda sel: Askeri araç sele kapıldı, 1 asker kayboldu

25 Ekim 2017 14:13
Tekirdağ'da sel: Askeri araç sele kapıldı, 1 asker kayboldu - Tıkla İzle

Saray ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ergene Çayı'nın kolu Galata Deresi taştı. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık Mahallesi Kiremithane yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan ve 3. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı olduğu öğrenilen askeri araç, sele kapıldı. Olay yerinden alınan ilk bilgiye göre, araçta bulunan ve sele kapılan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı jandarma, polis ve askeri görevlilerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay yerine giden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Toplam 4 asker, 2 polis ve 1 sivil araçla sele kapılıyor. 6'sı kurtarıldı, bir askerimizin de arama çalışmaları devam ediyor" dedi.
Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Kıray-Uğur Arslan

 

Etiketler: tekirdağ

 

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