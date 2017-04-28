Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının üretim kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışma saatleri içerisinde meydana gelen yangına çalışanlar müdahalede bulunarak, kendi imkanları ile söndürmek istedi. Başarılı olamayan çalışanlar, fabrikayı boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için fabrikanın duvarını kırmak zorunda kaldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen M.Y., E.B., M.O., H.Ö., F.Y., E.Z., F.P. ve ismi öğrenilemeyen işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray ve Çorlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Fatih Kıray