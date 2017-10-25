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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 ölü

Tekirdağ-Malkara karayolunda yoğun sis ve yağmurdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bayan 2 kişi öldü.

Tekirdağda trafik kazası: 2 ölü

25 Ekim 2017 21:37
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymapaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi mevkii D-110 karayolunda akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şanlı yönetimdeki 06 P 7114 plakalı otomobil, Malkara ilçesi istikametine giderken, yoğun sis ve yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit Şanlı ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir bayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulanslarla olay yerinden alınan cenazeler, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

Etiketler: tekirdağ, trafik kazası

 

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