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Tekirdağ'da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Tekirdağda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

22 Temmuz 2017 18:52

Alınan bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametinden Saray istikametine giden Canan Elgün idaresindeki 59 YV 257 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Seyit Hasan Er idaresindeki 59 TH 159 plakalı otomobil ve Serdar Yoloğlu idaresindeki 59 UU 133 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her üç aracın sürücüleri ile 59 UU 133 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları otomobillerden çıkararak yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Seyit Hasan Er'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Fatih Kıray
 

Etiketler: tekirdağ, yaralı


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