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Tekirdağ'daki ByLock operasyonunda gözaltı sayısı 115'e yükseldi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 13 Temmuz Perşembe günü başlattığı soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 127 kişiden 115’i gözaltına alındı.

Tekirdağdaki ByLock operasyonunda gözaltı sayısı 115e yükseldi

16 Temmuz 2017 22:05

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen aralarında işadamı, doktor, veteriner, memur, polis, öğretmen, öğrenci, imam, esnaf, ev hanımı, turizmci ve çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu 127 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin 3 gündür eş zamanlı olarak devam ettirdiği operasyonlarda gözaltı sayısı 115’e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
 


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