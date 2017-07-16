Tekirdağ'daki ByLock operasyonunda gözaltı sayısı 115'e yükseldi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen aralarında işadamı, doktor, veteriner, memur, polis, öğretmen, öğrenci, imam, esnaf, ev hanımı, turizmci ve çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu 127 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin 3 gündür eş zamanlı olarak devam ettirdiği operasyonlarda gözaltı sayısı 115’e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

