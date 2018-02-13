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Tekirdağ'daki cinayetin zanlıları Çanakkale'de yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde öldürülen Salih Durna’nın katil zanlısı oldukları iddiasıyla 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağdaki cinayetin zanlıları Çanakkalede yakalandı

13 Şubat 2018 18:45
Tekirdağ'daki cinayetin zanlıları Çanakkale'de yakalandı - Tıkla İzle

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Salih Durma, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından geniş çaplı inceleme başlatan Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırganların kullandıkları aracı kısa sürede tespit ettiler.
Ekipler, cinayet zanlılarının Çanakkale’nin Lapseki ilçesine kaçtıklarını tespit etti. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin organize çalışması sonucu yakalanan M.V. ile D.V. Çerkezköy’e getirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen ve akraba oldukları öğrenilen M.V. ile D.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin nedeninin daha önceye dayanan bir husumetten kaynaklı olduğu öğrenildi.

Uğur Arslan
 

 

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