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Tekmeci saldırganı görünce gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atarak darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu'nun yargılanmasına başlandı. Saldırganı duruşma salonunda gören hemşire Ayşegül Terzi, gözyaşlarına boğuldu. Genç hemşirenin avukatı, Ayşegül Terzi'nin o günden beri otobüse binemediğini söyledi.

Tekmeci saldırganı görünce gözyaşlarına boğuldu

26 Ekim 2016 12:12

Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye tekme atarak darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun yargılanmasına Anadolu 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Çakıroğlu, Ayşegül Terzi ve çok sayıda avukat katıldı. Duruşma salonunda sanık Abdullah Çakıroğlu'nu gören Ayşegül hemşire, gözyaşlarına boğuldu. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Abdullah Çakıroğlu 35 yaşında, bekar ve 10 yıldır özel güvenlik görevlisi olduğunu belirterek lise mezunu olduğunu söyledi ve ardından iddianame okundu.

Kendini savunan tekmeci Abdullah Çakıroğlu hakimin "Bir sağlık kuruluşunda tedavi gördün mü?" sorusuna "Ege'de Murat diye bir hocaefendi var. Hastalığım başladığında ona gitmiştim. Kendi kendime konuşma hallerim başlamıştı. Bana ilaç verdi, tedavi oldum, kendime geldim. 1,5 sene hiç kimseye bulaşmadım. Sonra yine kendi kendime konuşma hallerim arttı. Hastalığım nüksetmeye başladı. Hocayı arayıp ilaçlarımı istedim. İlaçları göndereceğini söyledi. 2 gün üst üste nöbete kalınca psikolojim bozuldu kendi kendime konuşmalarım arttı. Ve otobüsteki hadise oldu" diye yanıt verdi.

Olay gününü de anlatan Çakıroğlu, "Bayanı gördüm otobüste oturuşu müstehcen diye kendisine doğru oturmasını söyledim. 'Sanane' gibi sözler söyledi. Ve istem dışı bir harekette bulundum. Yaptığımı doğru bulmuyorum, oturuşunu da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
Çakıroğlu, olayın arından otobüste ve cezaevinde darp edildiğini de iddia etti.
Ayşegül Terzi'nin avukatı ise müvekkilinin o günden beri otobüse binemediğini belirterek, psikolojisinin bozulduğunu vurguladı.

9 Yıl 4 aya kadar hapisle yargılanıyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çakıroğlu hakkında "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Etiketler: Abdullah Çakıroğlu, Ayşegül Terzi, Hemşire Ayşegül Terzi, tekme


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