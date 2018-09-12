Teknofest İstanbul için geri sayım başladı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

Festivale sayılı günler kala Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde etkinliğe destek veren tüm paydaş kuruluşlar Yeşilköy Havacılık Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar, Kuvvet Komutanları, paydaş kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen Teknofest İstanbul tanıtım toplantısında tüm paydaşların Teknofest kapsamında destek verdiği çalışmalar, Teknofest'in misyonu ve hedefleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

“Teknolojinin sadece bugününü değil geleceğini hedefleyen işler çıkarmayı planladık”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, “14 farklı alanda düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarıyla teknolojinin sadece bugününü değil geleceğini bundan 5-10 yıl sonrasını hedefleyen işler çıkarmayı planladık. İşin doğrusu bu yarışmaları hazırlarken acaba bu kadar yüksek hedefler koyarsak Türkiye'den bu hedeflere yönelik projeler yapmak üzere yola çıkacak öğrenciler bulabilecek miyiz gibi bir kaygımız bir endişemiz olmuştu. Ama memnuniyetle gördük ki binlerce öğrenci bu iddiayı sahiplendiler ve bu yarışma süreçlerine dahil oldular” diye konuştu.

“Teknofest milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip”

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise festivaldeki en büyük amaçlarının Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji geliştirip üretmesini sağlayacak milli bir teknoloji hamlesini hayata geçirmek olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu festival ülkemizi havacılık ve uzay alanında, bu alanlardaki teknolojileri geliştirme anlamında ülkemizi hak ettiği konuma getirmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Bunun yanında gençlerimizin de bu alanlara ilgisini çekerek bu alandaki farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Havacılık uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek, bir toplumsal dip dalgayı adeta toplumsal seferberlikle tüm toplumumuzla birlikte bu festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün bu toplantıyı yapmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji geliştirip üretmesini sağlayacak milli teknoloji hamlesidir. Teknofest milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip. Teknofest'te 14 farklı kategoride yarışan ülkemizin kıymetli cevherleri olan 2 bin gencimiz gelecekte bu dönüşümün liderleri olacak. Bütün bu gayretlerimiz bütün bu emek sadece üreten değil ecdadı gibi göğe bakıp, hayal kuran araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için.”

“Festival, İstanbul etrafını çevreleyen surlar gibi engel koyan çalışmalara büyük bir cevap olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un köklerinde teknolojinin var olduğuna vurgu yaparak, “İstanbul, devrini aşan bir teknoloji kullanılarak fethedilen ve bu özelliği nedeniyle yeni bir çağ açan şehir. Teknoloji aslında İstanbul'umuzun köklerinde var. İstanbul, tarihinde insanlığın ilk uçuş denemesini barındıran bir şehrimiz. Dünyanın her yerinden katılımcısı olan Teknofest bizim için de çok önemli. Çünkü bu festival, ‘yapamazsınız, onlara yetişemezsiniz' diyerek insanlarımızın beynine adeta İstanbul etrafını çevreleyen surlar gibi engel koyan çalışmalara büyük bir cevap olacak. Bu festival halkımızın havacılık ve uzay teknolojileriyle buluşturacak. Festival alanına ulaşım konusunda halkımızın çok endişesi olmasın. İETT'nin ve ilçe belediyelerinin yaptığı organizasyonla ulaşımlar çok daha kolay sağlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

“Bu festival teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak”

Başkan Uysal, Teknofest'in teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacağını ve büyük bir ekonominin oluşacağını belirterek, “Bu festival teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Girişimci zirvesi ile Teknofest ayrı bir özelliğe sahip çünkü dünyanın her yerinden gelecek 750 kadar girişimci İstanbul'da ve Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve teknolojinin hangi yönde ilerlediğini, dünyadaki diğer teknoloji üreten ülkelerle rekabetini görüp gelecekten emin olarak yatırım yapmayı düşünecekler. Teknofest, İstanbul'un marka değerine değer katacak. Gençlerimizin enerjisini İstanbul'un ve Türkiye'nin birikimine dahil edecek. Bugün festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların ateşini fişekleyecek” şeklinde konuştu.

"İETT ile vatandaşlarımızı ücretsiz olarak festivale ulaştıracağız"

Başkan Uysal, "İstanbul, devrini aşan bir teknoloji kullanılarak fethedilen ve bu özelliği nedeniyle yeni bir çağ açan şehir. Teknoloji İstanbul'un köklerinde var.

İstanbul, tarihinde insanlığın ilk uçuş denemesini barındıran kadim bir şehir. Bu festival yine, 'yapamazsınız, hatta yıkacağız' diyenlere karşı Cumhurbaşkanımız'ın büyük destekleriyle yakında açılacak olan Yeni Havalimanının dünyaya tanıtılacağı ilk etkinlik olması hasebiyle de çok önemli. Yaklaşık 400 yıl önce Hezarfen'in galata Kulesinden Üsküdar sırtlarına uçtuğu bu şehirde havacılık, uzay ve teknoloji adına neler yapıldığını yakından görsünler aynı zamanda denesinler. 'Biz de yapabiliriz. Hem de en iyisini yapabiliriz' desinler. Ben, Teknofest'in ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin geleceğine yatırım yapan girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bu festivalde teknolojiyi deneyimleme adına, gençlere fırsat sunma adına, teknoloji ile halkımızı buluşturma adına bizlerle beraber olan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bütün İstanbulluları çoluk çocuk bu festivale gelmeye davet ediyorum. Gelin ki, çocuklarımız ve gençlerimiz Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olsun. Türkiye'nin başardıklarını görerek özgüven sahibi olsun. Bu festival, halkımızı havacılık ve uzay teknolojisi ile buluşturacak. Biz de büyükşehir belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek önemli merkezlerden İETT ile vatandaşlarımızı ücretsiz olarak festivale ulaştıracağız.

“İstanbul tarih boyunca ilklerin ve keşiflerin merkezi olmuş bir şehir”

İstanbul Valisi Vasip Şahin de bilgi devriminin farkında olan tüm paydaşların ciddi bir gayret içerisinde olduğunu vurguladı. Şahin, şöyle konuştu:

“Günümüz artık meydan savaşlarının ya da cephede çatışanların üstün geldiği bir dünya değil. Günümüz artık bilginin, teknolojinin ve ilmin çatıştığı, çarpıştığı rekabet ettiği bir dünya. Dolayısıyla bu gerçeği eğer ıskalarsak daha önce sanayi devriminde olduğu gibi bilgi devrimini yaşamış olduğumuz bu günlerde de toplum ve ülke olarak gerilerde kalacağız. Bunun farkında olarak hem devletimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız, bilim dünyamız bu konuda gerçekten ciddi bir gayret içerisine girdiler son zamanlarda. İstanbul tarih boyunca ilklerin ve keşiflerin merkezi olmuş bir şehir. İstanbul bugün bu misyonunu tekrar yeniden hatırlaması ve bunu dünyaya göstermesi tabiydi ve bunu da en azından motive eden bu hareketi başlatan Teknofest festivalinin tüm paydaşlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum.”

Teknoloji yarışmalarına 750 Takım 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yine Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmalarının, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak,İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasının, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını yapıyor. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor. Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Roket Atışları Tuz Gölü'nde

Roketsan'ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışmasının roket atışları 11-14 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü'nde yapılıyor. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan bu yarışma alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor. Bunların yanı sıra THY ana sponsorluğunda düzenlenen seyahat hackatonu'nda ise yarışmacılar 48 saat boyunca kendilerine verilen görev doğrultusunda, çözümler geliştirmeye çalışacak. 22 Eylül Cumartesi günü de gün boyunca ünlü teknoloji girişimcileri, global teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve bir kozmonotun sahne alacağı seminerler dizisi gerçekleşecek.

Dünya çapında binlerce hacker yeteneklerini sergileyecek

Teknofest kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü hackerların da aralarında bulunduğu 2 bine yakın katılımcı büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA'nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı bu büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi ECSO da yer alacak. HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak. Başvuruların 6 Eylül tarihinde kapandığı yarışma 7 Eylül'de ön eleme aşamasını tamamladı. Ön elemede başarılı olan ve 9 Eylül'de CTF meydan okumasına hak kazanan ekipler arasından, 18 saat sürecek zorlu bir etap sonunda başarı sağlayan ilk 10 ekip, 22 Eylül'de Aselsan'ın geliştirdiği Anti-Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.

Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterilere imza atacak

Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgâr tüneli ve planetaryum yer alacak. Ziyaretçi deneyimi kapsamında, teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunuyor ve deneyimletiyor olacaklar. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

World Drone Cup'a 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak

Festival, dünyanın en hızlılarının yarışacağı Dünya Drone Kupasına ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250km hıza ulaşabilen drone'lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup'a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.

Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi

Türkiye'nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını biraraya getiriyor. Beş farklı alanda başvuruların kabul edildiği Take-Off kapsamında, katılmaya hak kazanan teknoloji girişimleri, kendi kategorilerinde yer alan diğer girişimlerle yarışacak. Enerji ve Çevre Teknolojileri; Sağlık; Lojistik, Uzay Teknolojileri ve Savunma; Eğitim Teknolojileri ve Tarım ve Gıda Teknolojileri alanlarında her kategoride 40 girişim olmak üzere toplam 200 girişim yarışacak. En başarılı 15 yabancı girişim 1 yıl boyunca İstanbul'da ücretsiz ofis desteğinin; en başarılı 10 Türk girişim ise 1 hafta boyunca Silikon Vadisi'nde Star Camp eğitimi ödülünün sahibi olacak. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Rıfat Fırat - Fırat Aksoy

